Eine Woche schulfrei für 300 Kinder nach Schimmelverdacht

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Wegen Schimmelverdachts in Unterrichtsräumen haben rund 300 Kinder einer städtischen Grundschule in Kamp-Lintfort eine Woche schulfrei. Die Schule sei seit Montag geschlossen, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Ab dem kommenden Montag werde ein provisorischer Schulbetrieb in Räumen der Volkshochschule und an einer anderen Schule gestartet. In der Turnhalle und der Mensa der betroffenen Grundschule werde in der Zwischenzeit eine Betreuung für die Schulkinder angeboten. In mehreren Räumen der Grundschule seien erhöhte Werte gemessen worden. Ein Gutachter sei eingeschaltet.

