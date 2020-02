Fortuna-Trainer Rösler: Können Klassenerhalt schaffen

Nach dem Rauswurf von Trainer Friedhelm Funkel in der vergangenen Woche, hat Rösler in seinem ersten Spiel als Chef-Coach der Fortuna ein 1:1 (0:0)-Unentschieden zu Hause gegen Eintracht Frankfurt geholt. Zuletzt warf Fortuna am vergangenen Dienstag in einem aufregenden DFB-Pokal-Achtelfinale den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern mit 5:2 (1:2) aus dem Wettbewerb. Rösler hatte in den Jahren zuvor in England, Norwegen und Schweden als Trainer gearbeitet.