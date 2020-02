Glassplitter-Gefahr: Hersteller ruft Bio-Kichererbsen zurück

Mülheim/Ruhr (dpa) - Der Lebensmittelhersteller Clama GmbH & Co. KG hat vorsorglich sein Produkt «Bio Kichererbsen mit Quinoa und Gemüse» der Marke GutBio vom Markt genommen. «Bei dem Produkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Glassplitter enthalten sein könnten», teilte der Hersteller aus Mülheim an der Ruhr am Mittwoch mit. Betroffen seien ausschließlich Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2023. Die Bio Kichererbsen im Glas wurden über das gesamte Gebiet des Lebensmitteldiscounters Aldi Nord vertrieben. Sie könnten in jeder Aldi-Nord-Filiale zurückgegeben werden, teilte der Hersteller mit.

Von dpa