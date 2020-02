Gelände des Kraftwerks Datteln besetzt: Störer ermittelt

Beamte durchsuchten am Mittwoch zudem ein Waldgebiet im Umfeld des Kraftwerkgeländes am Dortmund-Ems-Kanal. Von dort aus sei die Gruppe wohl in Richtung Datteln 4 gelaufen. Details nannte die Behörde nicht. Das 1100-Megawatt-Kraftwerk soll entgegen der Empfehlungen der Kohlekommission noch in diesem Sommer ans Netz gehen.

Zu dem Protest am Sonntag hatte auch das Aktionsbündnis «Ende Gelände» aufgerufen, das federführend bei der Besetzung des Hambacher Forstes gewesen war. Datteln 4 werde Millionen Tonnen Kohlendioxid produzieren und das Problem der Klimaerwärmung deutlich verschärfen, kritisiert das Bündnis. Der Betreiber Uniper will alte Kraftwerke des Konzerns bis 2025 abschalten, seine modernste Anlage aber ans Netz bringen.