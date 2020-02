Versteinerter Saurier: Zähne so groß wie ein Smartphone

Münster (dpa/lnw) - Das «Monster von Minden» bekommt ein Gesicht: Der bislang größte in Deutschland gefundene versteinerte Knochenfund eines Raubsauriers ist jetzt als lebensechte Rekonstruktion im Naturkundemuseum in Münster zu bewundern. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) stellte das Modell am Mittwoch vor.