Hertha-Manager: Referee gebeten, Torunarigha zu schützen

Innenverteidiger Torunarigha war nach eigenen Angaben in der Partie am Dienstagabend von Zuschauerseite beleidigt worden. «Wir verurteilen jegliche Form von Rassismus auf das Schärfste! Rassistische Beleidigungen sind in jedem Stadion ebenso wie in jeder anderen Situation des Lebens zu verurteilen», sagte Preetz. «Uns alle hat dieser Vorfall sehr getroffen und wir stehen geschlossen hinter unserem Spieler.»

Die Bedeutung des Fußballs müsse noch stärker genutzt werden, um Rassismus und Diskriminierung aus der Gesellschaft zu verbannen, betonte der Manager. Er bedankte sich bei den Verantwortlichen des Revierclubs «für die besonnene Reaktion» nach der 2:3-Niederlage. «Nur gemeinsam werden wir diesem Problem Herr werden.»

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes leitete wegen des Vorwurfs rassistischer Beleidigungen Ermittlungen ein. Der Club und Torunarigha würden schriftlich Stellung nehmen, kündigte Hertha an.