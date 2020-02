Präsident Klaus nimmt Karlspreis «mit großer Freude» an

Er widme den Internationalen Karlspreis der rumänischen Gesellschaft, die bei den letzten Europawahlen eindrucksvoll ihre Unterstützung für das europäische Projekt unterstrichen habe. «Die rumänische Bevölkerung steht zu den europäischen Werten und zu unserem Miteinander.»

Iohannis wird demnach schon am Vortag der Verleihung in Aachen sein und Studierende der RWTH treffen sowie die Preisträger des Jugendkarlspreises. Nach der Preisverleihung am Himmelfahrtstag (21. Mai) will er das Bürgerfest besuchen.

Klaus Iohannis wird als herausragender Streiter für die europäischen Werte ausgezeichnet. Er habe Rumänien zu proeuropäischer Politik und Rechtsstaatlichkeit geführt, heißt es in der Begründung.