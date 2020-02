SPD für schärfere Strafen bei Attacken auf Retter und Helfer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach zunehmenden Übergriffen auf haupt- und ehrenamtlich Tätige in den Kommunen pocht die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen auf Strafrechtsverschärfungen. «Eine gegenüber dem Gemeinwohl feindliche oder gleichgültige Haltung» müsse künftig bei gerichtlichen Strafzumessungen besonders berücksichtigt werden, forderte Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa