Unbekannte brechen Auto auf und stehlen Trödelwaren

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch aus einem Auto Waren für einen Trödelmarkt geklaut. Bei der Beute handele es sich um rund 50 Paar Schuhe und diverse andere Gegenstände, die zum Verkauf bestimmt waren, wie die Polizei berichtete. Das Opfer beklage den Verlust eines Warenwerts im niedrigen vierstelligen Bereich, so eine Sprecherin der Polizei. Zeugen bemerkten das bereits aufgebrochene Auto in den frühen Morgenstunden - die Polizei fahndet nun nach Tatverdächtigen.

Von dpa