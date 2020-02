Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen fordert, dass die Entschädigungszahlungen für die Abschaltungen von Kohlekraftwerken in den Kommunen reinvestiert werden. Dies müsse im Kohleausstiegsgesetz festgeschrieben, sagte Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa