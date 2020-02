Rätselhafter Unfall mit einem Toten: Polizei sucht Zeugen

Aachen (dpa/lnw) - Ein Lkw hat einen jungen Mann vermutlich von einer Autobahnabfahrt der A4 im Raum Aachen einige Kilometer mitgeschleift. Am Zielort entdeckte der Fahrer den 25-Jährigen tot unter dem Lkw, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In einem Stau auf der Autobahnabfahrt Eschweiler-West hatte der Fahrer in der Dunkelheit eine querende Person auf der Fahrbahn gesehen. Die Polizei hielt es für möglich, dass der junge Mann am Laster eingeklemmt und unbemerkt mitgeschleift wurde. Sie sucht nach Zeugen des Unfalls.

Von dpa