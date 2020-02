Steinwürfe auf Fahrzeuge von Brücke: Keine Verletzten

Man verfolge mehrere Zeugenaussagen, die auf eine Gruppe von vier Jugendlichen hindeuteten. Ein Zusammenhang beider Taten am Sonntag und am Montag an der Bundesstraße 236 in Dortmund-Scharnhorst werde nicht ausgeschlossen: «Dafür braucht man keine Fantasie», so der Sprecher. Den Tätern drohe eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.