Köln (dpa) - Das Erste will den Schmerz von «Lindenstraßen»-Fans über das bevorstehende Ende der Serie unter anderem mit zwei nächtlichen Marathons von alten Folgen lindern. Am 29. und am 30. März werden in den frühen Morgenstunden insgesamt elf Episoden der Kultserie wiederholt, wie der WDR am Dienstag mitteilte.

Von dpa