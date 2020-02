Landesweites Beratungsnetz gegen Arbeiterausbeutung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ausgebeutete Beschäftigte sollen in Nordrhein-Westfalen landesweit Unterstützung bei spezialisierten Anlaufstellen erhalten. Dazu sollen die 73 Erwerbslosenberatungsstellen in NRW und 79 Arbeitslosenzentren zusammengelegt und ein neues Modul «Beratung gegen Arbeitsausbeutung» aufgebaut werden. Die derzeitige Infrastruktur reiche dafür bei weitem nicht aus, erklärte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montagabend in Düsseldorf.

Von dpa