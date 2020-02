Euskirchen (dpa/lnw) - Ein Räuber soll kurz nach einem Überfall in Euskirchen an den Tatort zurückgekehrt und vom Opfer - im Beisein der Polizei - wiedererkannt worden sein. Die Beamten hätten das 33-jährige Opfer gerade zum Hergang des Überfalls befragt, als der mutmaßliche Räuber dort erneut aufkreuzte, berichtete ein Polizeisprecher in Euskirchen am Montag.

Von dpa