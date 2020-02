Viersen (dpa/lnw) - Eineinhalb Jahre nach einem unheimlichen Raubüberfall falscher Polizisten auf einen Rentner in Viersen wollen die Ermittler den Fall doch noch aufklären. In der kommenden Woche (13. Februar) werde das Verbrechen in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» aufgerollt, wie die Polizei am Montag ankündigte.

Von dpa