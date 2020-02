Rheinpegel bei Köln: Höchststand am Donnerstag erwartet

Köln (dpa/lnw) - Der Rheinpegel bei Köln wird bis Donnerstag deutlich steigen und mit rund 8 Metern seinen Höchststand erreichen. Das prognostizieren Experten des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Köln. Der hohe Pegelstand werde in den kommenden Tagen zu Einschränkungen im Schiffsverkehr führen. Zudem müssen sich Nutzer einiger Parkplätze und Wege am Rheinufer auf Sperrungen einstellen. Für Dienstagmorgen wurde ein Wert von etwa 5,10 Metern erwartet. Normalerweise liege der Pegel bei ungefähr 3,23 Metern, teilen die Stadtentwässerungsbetriebe mit.