Nach Kraftwerksbesetzung kein Teilnehmer identifiziert

Datteln (dpa/lnw) - Nach der Besetzung von Teilen des Steinkohlekraftwerks in Datteln hat die Polizei bislang keinen der Klimaaktivisten identifiziert. Auf dem Kraftwerksgelände seien 102 Personen angetroffen worden, die sich dort widerrechtlich aufgehalten hätten, sagte am Montag eine Sprecherin der Polizei in Recklinghausen. Gegen sie seien Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs erstattet worden. Die Teilnehmer an der Aktion hatten am Sonntag zwei Kohlekräne auf dem Kraftwerksgelände besetzt.

Von dpa