Dortmund in Bremen wohl erstmals mit Neuzugang Can

Dortmund (dpa) - Neuzugang Emre Can könnte im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen sein Debüt für Borussia Dortmund geben. «Er hat ganz normal trainiert. Wir müssen reden, ob er bereit ist zu spielen. Es ist möglich», sagte BVB-Coach Lucien Favre am Montag. Der Winter-Zugang von Juventus Turin hatte am Samstag beim 5:0 (2:0) gegen Union Berlin noch nicht im Kader gestanden. Im Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) sind bis auf den Ex-Bremer Thomas Delaney, der Knieprobleme hat, alle Dortmunder Spieler einsatzbereit.