Maskierte überfallen Juwelierwerkstatt: Täter auf der Flucht

Köln (dpa/lnw) - Zwei maskierte räuber haben in Köln eine Juwelierwerkstatt überfallen und sind mit ihrer Beute geflohen. Die zwei Männer, die sich mit Wollmützen und Schals vermummt hatten, überwältigten am Montagvormittag zwei Angestellte des Geschäfts in der Keupstraße im Stadtteil Mülheim, wie die Polizei mitteilte. Die Überfallenen hätten sie in einem Nebenzimmer gefesselt und dann Schmuck und Gold zusammengerafft. Schwerverletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Die Polizei teilte mit, dass Videoaufnahmen vorhanden seien, die man auswerte. Nach den Tätern wurde zunächst gesucht.

Von dpa