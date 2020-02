Suche nach Mädchen: Fundstück im Fluss nur Schlafsack  

Menden (dpa/lnw) - Der bei einer Suchaktion im Fluss Hönne im Sauerland entdeckte Gegenstand steht nicht in Verbindung zu der vermissten Zehnjährigen aus Menden. Es handele sich um einen Schlafsack, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Passanten hatten am Vormittag ein lilafarbenes Fundstück in der Mitte des Flusses gemeldet. Wegen der starken Strömung war die Bergung des Objektes schwierig. Um was es sich handelte und ob es einen Zusammenhang zu dem gesuchten Kind gab, war zunächst ungewiss. Strömungsretter aus Hagen fischten den Gegenstand am Mittag in der Nähe einer Brücke aus dem Fluss. Es stelle sich heraus, dass es sich um einen Schlafsack handelte.

Von dpa