Staumelder: Rund 220 Kilometer Stau auf den Autobahnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auf Nordrhein-Westfalens Autobahnen ist am Montagmorgen teils Geduld gefragt: Dem WDR Staumelder zufolge staute sich der Verkehr um 7.30 Uhr auf einer Gesamtlänge von rund 220 Kilometern. Voll waren die Autobahnen insbesondere im Raum Köln, im Ruhrgebiet, sowie im Rheinland. Besonders langsam ging es am Montagmorgen abschnittsweise auf der A1 in Richtung Köln voran: Etwa 15 Minuten mehr Zeit mussten Autofahrer bei zunächst acht Kilometern Stau zwischen Hagen-Nord und Volmarstein nach einem Unfall einplanen, außerdem gut 15 Minuten in gleicher Richtung zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen-West, wo sich der Verkehr auf etwa vier Kilometern staute.

Von dpa