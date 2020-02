Gasexplosion in Hütte auf Campingplatz: Mann schwer verletzt

Hamminkeln (dpa/lnw) - Bei einer Gasexplosion in einer Gartenhütte auf einem Campingplatz in Hamminkeln (Kreis Wesel) ist ein 83-Jähriger schwer verletzt worden. Er habe am Sonntagmittag versucht, eine Gasflasche an einen Kocher anzuschließen, teilte die Polizei mit. Wegen der Verbrennungen wurde der Verletzte zuerst in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt und danach in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr könne jedoch ausgeschlossen werden, hieß es. Die 81-jährige Ehefrau erlitt einen Schock. Sie wurde ebenfalls ärztlich behandelt. Weitere Verletzte gab den Angaben zufolge es nicht. Ob ein technischer Defekt die Gasexplosion auslöste, war zunächst unklar.

Von dpa