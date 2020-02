Telekom Baskets Bonn beurlauben Trainer Päch

Bonn (dpa) - Die Telekom Baskets Bonn haben sich angesichts der anhaltenden sportlichen Krise von ihrem Trainer Thomas Päch getrennt. Wie der Tabellen-Vorletzte der Bundesliga am Sonntag mitteilte, wird Co-Trainer Chris O'Shea die Mannschaft beim Europapokalspiel am Dienstag in Thessaloniki betreuen. Mit der Rückkehr aus Griechenland solle ein neuer Cheftrainer die Bonner auf das nächste BBL-Heimspiel gegen Ulm vorbereiten. Der erst vor dieser Saison gekommene Päch hat mit den Bonnern nur drei der bisherigen 17 Bundesligaspiele gewonnen.

Von dpa