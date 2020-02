Bielefeld (dpa) - Max Weißkirchen und Yvonne Li haben bei den deutschen Badminton-Meisterschaften in Bielefeld ihre Einzel-Titel erfolgreich verteidigt. Der 23 Jahre alte Weißkirchen (1. BC Beuel) besiegte am Sonntag im Endspiel Lars Schänzler (TV Refrath) mit 21:18, 14:21, 21:14 und triumphierte damit zum dritten Mal in Serie.

Von dpa