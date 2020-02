Clemens steigt ins Mannschaftstraining ein

Köln (dpa) - Mittelfeldspieler Christian Clemens wird nach seinem Kreuzbandriss im April zeitnah wieder in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zurückkehren. «Ich bin auf einem guten Weg. In der kommenden Woche steige ich in das Mannschaftstraining ein», kündigte der frühere Nachwuchs-Auswahlspieler am Sonntag im Interview des TV-Senders Sky vor der Partie seiner Kölner gegen den SC Freiburg an.

Von dpa