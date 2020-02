Das Mädchen sei in einem unbeobachteten Moment am Samstag in Menden aus der Wohnung der Eltern verschwunden und vermutlich in einem Pyjama unterwegs. Die Hönne fließt unmittelbar am Elternhaus vorbei. Das Mädchen sei Autistin, entsprechend scheu und könnte sich auch irgendwo versteckt haben. Der Einsatz mehrerer Mantrailer-Spürhunde und eines Polizeihubschraubers blieb zunächst ohne Erfolg.

Insgesamt seien mehrere hundert Helfer im Einsatz, darunter auch Bereitschaftspolizei. Die Polizei dementierte Gerüchte, wonach das Mädchen wieder aufgetaucht sei. Das sei leider falsch.