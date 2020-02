Gummersbach (dpa/lnw) - Polizisten haben in Gummersbach die Leiche einer 93-Jährigen und ihren lebensgefährlich verletzten Ehemann (94) entdeckt. Die Leiche habe Spuren von Gewalt aufgewiesen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Köln. Zuvor habe eine Angehörige die Polizei alarmiert.

