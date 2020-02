Zorc erhofft sich von Can Sieger-Mentalität

«Er hat natürlich auch hervorragende spielerische Qualitäten, aber er soll schon mit seiner Mentalität auf dem Platz vorangehen, auch Zeichen setzen, Signale senden», sagte Zorc über den neuen Defensiv-Allrounder des BVB, der am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin allerdings noch nicht im Kader stand.

Trotz des Rückstandes auf die Tabellenspitze und der nicht optimalen Hinrunde hält Zorc mit dem BVB am Saisonziel fest. «Wir wollen um die Meisterschaft mitspielen, das gilt auch heute noch», sagte er. «Lautsprecherei tut uns nicht gut. Wir sind in der Verfolgerrolle, die wollen wir so gut wie möglich wahrnehmen.»