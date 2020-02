Februar beginnt in Nordrhein-Westfalen regnerisch und mild

Essen (dpa/lnw) - Der Februar startet in Nordrhein-Westfalen mit Aprilwetter - regnerisch und mild. Die kommenden Tage sei weiterhin vermehrt mit Niederschlägen zu rechnen, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Samstag mit. Bereits am Samstagvormittag war ein großes Regengebiet durch das Bundesland gezogen. Besonders betroffen war die Stadt Hückeswagen. Laut der Wetterexpertin kamen dort 28 Millimeter Wasser ins sechs Stunden vom Himmel.

Von dpa