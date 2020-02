NRW-SPD fordert Nachbesserungen bei Kohleausstieg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische SPD fordert Nachbesserungen am Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes, auf den sich die Bundesregierung in der vergangenen Woche geeinigt hat. «Das Ruhrgebiet ist von der CDU Laschets lange stiefmütterlich behandelt worden: Durch den jetzt vorliegenden Kohleausstiegsplan würde die Region wieder ins Hintertreffen geraten», sagte SPD-Landeschef Sebastian Hartmann der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Samstag). Stein- und Braunkohle würden gegeneinander ausgespielt. Zuvor hatte bereits die Ruhrgebiets-SPD kritisiert, dass für die Betreiber von Braunkohlekraftwerken im Zuge des Kohleausstiegs mehr als vier Milliarden Euro an Entschädigungen vorgesehen sind - anders als für die Betreiber von Steinkohlekraftwerken.

Von dpa