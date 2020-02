Zehenverletzung: Schalke bangt um Pokal-Einsatz von Serdar

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Liga-Rivale Hertha BSC möglicherweise auf Nationalspieler Suat Serdar verzichten. «Wir müssen mal gucken, wie das geht. Er musste auf jeden Fall runter», sagte Schalke-Trainer David Wagner angesprochen auf einen möglichen Einsatz des Mittelfeldspielers in der Partie auf Schalke am Dienstag. Serdar war beim 0:0 am Freitagabend im Liga-Spiel gegen die Hertha in Berlin in der 78. Minute ausgewechselt worden.

Von dpa