Debakel in Krefeld: Krise der Kölner Haie immer heftiger

Krefeld (dpa) - Die Krise der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga wird immer schlimmer. Am Freitag ging das Team von Trainer Mike Stewart bei den angeschlagenen Krefeld Pinguinen mit 2:8 (0:3, 1:2, 1:3) unter. Das Debakel beim von der Insolvenz bedrohten Drittletzten der DEL war die zwölfte Niederlage der Haie am Stück. Zehn Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde wird der Rückstand des achtmaligen Meisters auf die Playoff-Ränge damit größer. Vor der Saison galt Köln bei Experten als Geheimfavorit auf den Titel.