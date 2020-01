Ameisen-Schokolade und Kölsch-Bonbons: Süßwarenmarkt stabil

Köln (dpa/lnw) - Nicht alles, was es in den nächsten Tagen auf der Kölner Süßwarenmesse zu probieren gibt, ist wirklich süß: Proteinhaltige Knabberwaren aus Linsen oder Bohnen stehen nach Angaben der Hersteller in diesem Jahr hoch im Kurs. Auch Ameisen-Schokolade, Snacks mit finnischen Grillen und Bonbons mit Kölsch- oder Altbier-Geschmack gehören zu den Neuheiten, die auf der internationalen Süßwarenmesse ISM Cologne präsentiert werden. Vom 2. bis zum 5. Februar treffen deutsche und internationale Süßigkeiten-Hersteller in Köln auf ein Fachpublikum. Andere Naschkatzen müssen draußen bleiben.

Von dpa