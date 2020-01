500 Millionen Euro: Investitionsschwerpunkt NRW

Es sind die Tage des Füllhorns bei der Deutschen Bahn. Erst kündigt der Konzern am Mittwoch für NRW Investitionen von rund 1,5 Milliarden Euro an. Am Donnerstag sagt der Bund weitere 212 Millionen Euro für den Ausbau des Nahverkehrs zu. Und am Freitag kommt Bahn-Vorstand Ronald Pofalla selbst in seine Heimat und verkündet mit NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (beide CDU) weitere 508 Millionen Euro Investitionen in Bahnhöfe und Schienennetz.

Das Geld kommt aus einem Sonderfonds von insgesamt 2,8 Milliarden Euro, aus dem lange geforderte Vorhaben in den 16 Ländern finanziert werden sollen. „Davon investieren wir hier allein 500 Millionen Euro, weil Nordrhein-Westfalen ein Bahnland ist“, begründet Pofalla die Bevorzugung.

410 Millionen Euro kostet der Ausbau der S 43

Er räumt aber auch ein, dass es höchste Zeit sei und der Investitionsanteil früher „weniger war, als er hätte sein müssen“. Und das, obwohl die Strecke zwischen Dortmund und Köln mit 140 Prozent Auslastung die am stärksten befahrene Route sei: „Wir haben keinerlei Kapazität mehr, hier etwas auszuweiten.“ Der aus Kleve kommende Bahn-Vorstand verspricht darum, dass neben Bayern vor allem NRW von dem jetzt mit der Bundesregierung vereinbarten Investitionspaket profitiere: 86 Milliarden Euro erhält die Bahn bis 2030, um das etwa 33.000 Kilometer umfassende Gleisnetz zu erneuern. Von 1,5 Milliarden Euro in diesem Jahr werde die in NRW eingesetzte Summe bis 2024 auf mehr als zwei Milliarden Euro steigen, verspricht Pofalla. Was das im Detail bedeutet, müsse jetzt erst ausgearbeitet werden. Die Vereinbarung zwischen Bahn und Bund sei ja erst 14 Tage alt.

Wo das 500-Millionen-Budget im Land verbaut werden soll, ist dagegen schon klar und am Freitag von Pofalla und Wüst in einer eigenen Vereinbarung besiegelt. Allein 410 Millionen Euro kostet der Ausbau der S 43 zwischen Bonn und Troisdorf. „Wir haben dann noch einen Schnaps draufverhandelt“, fasst Wüst es scherzhaft.

Elf neue Haltepunkte

Diesen Extra-Schluck dürfen Ruhrgebiet und Westfalen nehmen: Für 98 Millionen Euro entstehen elf neue Haltepunkte, werden Bahnhöfe erweitert und wird neue Technik für engere Zugtakte eingebaut. Wüst freut sich, dass Nordrhein-Westfalen in den kommenden zehn Jahren deutlich mehr von den Investitionen profitieren werde. Immerhin sei das Netz hier jahrelang „auf Verschleiß gefahren worden“. Das sei ein „sehr gutes Paket“, zumal Pofalla zufolge nur noch Bayern ähnlich bevorzugt wird.

Es soll nicht bei Ankündigungen bleiben: Für „die engste Strecke Deutschlands“ habe der Rhein-Ruhr-Express eine hohe Bedeutung, betont Pofalla und hat für den Bauabschnitt bei Bochum einen neuen Planfeststellungsbeschluss mitgebracht. Wüst zufolge sind auch zwei Abschnitte der Betuwe-Linie, der Güterzugroute zum Rotterdamer Hafen, baureif.

Die Kehrseite für die Bahnkunden werden vorübergehend gesperrte Bahnstrecken sein, kündigt Pofalla an. Damit habe die Bahn in NRW zuletzt gute Erfahrungen gemacht. „Das ist für alle besser, statt tägliche Einschränkungen zu planen.“ Hoffnungsschimmer: Eine neue Software simuliert die Wirkung von Baustellen, damit veränderte Fahrpläne nicht in neues Chaos münden.