Bauarbeiten: Wuppertal am Wochenende ohne Bahnverkehr

Wuppertal (dpa/lnw) - Wegen Arbeiten an Bahnsteigen und Oberleitungen ist Wuppertal am Wochenende vom Bahnverkehr abgeschnitten. Zudem werde ein Teil der Strecke Richtung Velbert elektrifiziert, erklärte die Deutsche Bahn. Die Arbeiten kosten insgesamt vier Millionen Euro. Die Sperrung beginnt am Freitag um 23 Uhr und endet Montag um 4 Uhr. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingesetzt. Auch Verbindungen nach Solingen werden gekappt.