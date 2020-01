Paderborn mit Personalsorgen vor Spiel gegen Wolfsburg

Paderborn (dpa) - Paderborns Trainer Steffen Baumgart muss seine Mannschaft im Spiel gegen den VfL Wolfsburg unfreiwillig gleich auf mehreren Positionen umbauen. In Kapitän Klaus Gjasula und Linksverteidiger Jamilu Collins fehlen zwei wichtige Spieler gesperrt. Zudem fällt Defensivmann und U21-Nationalspieler Luca Kilian sicher aus. Links hinten soll Gerrit Holtmann auflaufen, zudem steht der isländische Neuzugang Samuel Kari Fridjonsson in der Partie gegen die Niedersachsen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) möglicherweise vor seinem Debüt.

Von dpa