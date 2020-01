1. FC Köln vor Verpflichtung von Abwehrspieler Leistner

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln steht laut Medienberichten vor einer Verpflichtung von Abwehrspieler Toni Leistner. Demnach unterzog sich der 29 Jahre alte Profi vom englischen Club Queens Park Rangers am Donnerstag in Köln einem Medizincheck. Damit scheint die Suche von Sportchef Horst Heldt nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung des Fußball-Bundesligisten abgeschlossen zu sein. Dem Vernehmen nach soll Leistner bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Beim englischen Zweitligisten aus London kam der in Dresden geborene Routinier in dieser Saison auf 22 Einsätze. Zwischen 2014 und 2018 hatte er über 100 Spiele für Union Berlin bestritten.

Von dpa