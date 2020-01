Influenza: Mehr als 750 neue Fälle innerhalb einer Woche

Bochum (dpa/lnw) - Die Zahl der Grippe-Erkrankungen ist in NRW in der vergangenen Woche um 766 Fälle gestiegen. Das geht aus dem wöchentlichen Influenza-Saisonbericht des Landeszentrums Gesundheit hervor. In den beiden Wochen zuvor seien 612 und 519 neue Erkrankungen gemeldet worden. Seit Beginn der Grippesaison im Oktober haben sich demnach knapp 2800 Menschen in Nordrhein-Westfalen mit Grippeviren infiziert.

Von dpa