Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen erhalten am Freitag die meisten der rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler ihre Halbjahreszeugnisse. Das Zeugnis solle «Ansporn und Bestätigung zugleich sein, nicht nachzulassen», teilte Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag mit.

Von dpa