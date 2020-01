NRW überprüft Messstellen für Nitratwerte im Grundwasser

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen überprüft die Messstellen, die Nitratwerte im Grundwasser anzeigen. «Unser Grundwassermessnetz ist bereits eines der engmaschigsten in Deutschland», teilte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Aber vor allem in Gebieten mit erhöhten Nitratwerten im Grundwasser solle die Überprüfung und gegebenenfalls Nachjustierung das Messstellennetz optimieren.

Von dpa