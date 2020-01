Der Öcher Prinz Martin I. besucht den Papst

Aachen (dpa/lnw) - Der Aachener Prinz Martin I. geht mit dem päpstlichen Segen in die tollen Tage. Mit seinem Gefolge besuchte er am Mittwoch Papst Franziskus im Vatikan und überreichte ihm dabei seinen Karnevalsorden, wie der Aachener Karnevalsverein (AKV) mitteilte. Der Öcher Prinz wechselte mit dem Papst einige Worte auf Deutsch und erklärte ihm das Sessionsmotto auf Öcher Platt «Zesame fiere! Öcher Fastelovvend All inKlusiVe!» (Zusammen feiern. Aachener Karneval alles inklusive).

Von dpa