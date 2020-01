Aufsteiger SC Paderborn verpflichtet Evans vom FC Everton

Der 21 Jahre alte Offensivspieler kam zuletzt in der U23 der Mannschaft aus Liverpool in der Premier League 2 zum Einsatz; dort erzielte er in zwölf Partien vier Tore und legte sechs Treffer auf.

«Antony ist ein absolutes Top-Talent», erklärte Paderborns Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono. «Herausragende Laufwerte, sehr gute Standards und viel Zug zum Tor gehören zu seinen Vorzügen. Für uns ist dieser Transfer auch bereits ein Vorgriff auf die kommende Spielzeit.»