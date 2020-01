Funkel-Trennung: Eintracht mit Seitenhieb auf Düsseldorf

Der Nachfolger des 66 Jahre alten Trainer-Seniors, der seine Karriere nun beendet, ist Uwe Rösler. Der 51-jährige Ex-Profi arbeitete zuletzt beim schwedischen Ex-Meister Malmö FF. Funkel hatte am Mittwoch beim Tabellenletzten Düsseldorf gehen müssen. Die Frankfurter treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Düsseldorf an.

«Mach's gut, Friedhelm!», schrieb die Eintracht über ein Foto mit dem lächelnden Funkel. Und: «Vielen Dank für deinen über all die langen Jahre unglaublichen Einsatz an der Seitenlinie, Friedhelm!» Er saß in über 500 Bundesliga-Spielen auf der Bank.