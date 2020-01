Härtere Umweltauflagen: IHK warnt vor Druck auf Unternehmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Industrie- und Handelskammern (IHK) Nordrhein-Westfalen warnen vor zusätzlichen Belastungen der Wirtschaft durch schärfere Umwelt- und Artenschutzregelungen. Im Vergleich zu anderen Standorten in Deutschland und der EU sähen sich Unternehmen in Nordrhein-Westfalen bereits jetzt in zunehmendem Maße belastet, hieß es in einer Stellungnahme der IHK an den Düsseldorfer Landtag. Erhöhte Anforderungen könnten Betriebsstandorte gefährden.

Von dpa