Vier Jahre Jugendhaft für IS-Werber aus Leverkusen

Der Angeklagte habe so seine Verlobte in Marokko und einen Landsmann dazu gebracht, einen Treueeid auf den inzwischen getöteten IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi abzulegen. Der angeworbene Syrer habe in der Folge als Vertrauensbeweis in Syrien einen Ungläubigen töten wollen. Die Tat sei in letzter Minute vereitelt worden.

Außerdem gab der 18-Jährige zu, propagandistische Gewaltvideos verbreitet und mehrfach Anleitungen zur Begehung von Anschlägen heruntergeladen zu haben. Der Jugendliche wurde im März 2019 in Leverkusen verhaftet.

Das Gericht hielt dem 18-jährigen zu Gute, dass er im Alter von elf Jahren in Syrien an Demonstrationen teilgenommen hatte, die von der Staatsmacht brutal niedergeknüppelt worden waren.

Das, so Richter Frank Schreiber, habe den Angeklagten stark traumatisiert und «bei ihm zu einem unversöhnlichen Hass auf die Schergen des Assad-Regimes geführt». Der Prozess fand aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.