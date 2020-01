E-Bike-Fahrer mit 3,76 Promille unterwegs

Münster (dpa/lnw) - Der Atemalkoholtester zeigte einen Wert von 3,76 Promille an: Ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Dienstagnachmittag auf einer Straße in Münster ins Straucheln geraten und mit einem geparkten Auto kollidiert. Bei dem Zusammenstoß gegen 16.20 Uhr habe er sich leicht verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Polizisten brachten den Mann zur Blutprobe. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von dpa