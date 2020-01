Dreijähriger fällt aus Fenster und stirbt in Klinik

Iserlohn (dpa/lnw) - Ein dreijähriger Junge ist in Iserlohn aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Stock gestürzt. Er starb kurz danach am Dienstagabend in einer Unfallklinik, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Das Kind fiel demnach zehn bis zwölf Meter in die Tiefe und wurde schwer am Kopf verletzt. Der Vater des Jungen habe die Rettungskräfte alarmiert. Als sie eintrafen, lebte das Kind dem Sprecher zufolge noch. Es wurde notärztlich versorgt und mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht.

Von dpa