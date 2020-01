Wieder Bombendrohung: Bonner Hauptbahnhof gesperrt

Bonn (dpa) - Nach einer erneuten Bombendrohung ist der Bonner Hauptbahnhof am Dienstagabend gesperrt worden. Der Zugverkehr dort sei eingestellt, der Bahnhof geräumt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Deutsche Bahn teilte mit, die Züge würden zwischen Köln und Koblenz umgeleitet und verspäteten sich dadurch um bis zu 30 Minuten. Sie halten nicht in Bonn Hbf, Remagen und Andernach. Ersatzhalte in Bonn-Beuel werden eingerichtet.

Von dpa