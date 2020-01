Betrug mit Taxi-Gutscheinen: Polizei durchsucht Wohnung

Dortmund (dpa/lnw) - Im Fall eines mutmaßlichen großangelegten Betrugs mit Taxi-Gutscheinen der Deutschen Bahn haben Polizisten die Wohnung eines Taxiunternehmers in Dortmund durchsucht. «Dabei wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt», teilte die Bundespolizei Nordrhein-Westfalen zu der Aktion am Dienstagmorgen via Twitter mit. Mehrere Bahnmitarbeiter und Taxifahrer sollen die Gutscheine in voller Höhe bei der Bahn abgerechnet haben, ohne dass Fahrten zurückgelegt wurden. Die mutmaßliche Bande soll so rund 156 000 Euro ergaunert haben.

Von dpa